Serbia: presidente Vuic riceve capo missione Osce Orizio, al centro processo riforme e media (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic ha poi osservato che per il paese il compito più importante è il completamento della riforma giudiziaria, il quale rappresenta la condizione per il proseguimento delle riforme complessive dello Stato, per l'arrivo di un maggior numero di investitori stranieri e per la stabilità economica. La Serbia, ha concluso Vucic, proseguirà nel cammino delle riforme non solo per l'Unione europea ma per i suoi cittadini. Vucic ha infine sottolineato la necessità di proseguire nella cooperazione con l'Osce per un ulteriore avanzamento del contesto nazionale attraverso un processo inclusivo di tutte le parti. (segue) (Seb)