Serbia: presidente Vuic riceve capo missione Osce Orizio, al centro processo riforme e media (3)

- Il capo missione Orizio ha espresso apprezzamento per l'attività svolta dal gruppo di lavoro preposto all'elaborazione della Strategia nazionale per i media, aggiungendo che l'Osce seguirà il suo processo di attuazione e l'elaborazione delle leggi relative al settore mediatico. Orizio ha poi ribadito che l'Osce proseguirà a dare un forte sostegno alla Serbia nei suoi sforzi per portare avanti le riforme giudiziarie e per far avanzare i diritti civili, come pure nella lotta alla corruzione e al crimine organizzato. Orizio ha infine incoraggiato la Serbia a proseguire nelle riforme per il futuro dei propri cittadini. (Seb)