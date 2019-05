Governo: Orlando (Pd), dimissioni Rixi atto dignitoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Orlando, deputato e vicepresidente del Pd, ospite di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, a proposito delle dimissioni del viceministro Edoardo Rixi, ha parlato di "atto assolutamente dignitoso. E' un avversario politico e se gli contestano queste cose avrà fatto degli errori ma sono personalmente dispiaciuto per la condanna, si è sempre comportato con grande correttezza in questi mesi". Quanto alla pena inflitta a Rixi,di tre anni e cinque mesi, poi Orlando ha aggiunto: "E' una pena significativa che ha sorpreso anche me, mi riferisco alla quantità della stessa".(Com)