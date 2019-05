Difesa: Trenta in Sardegna per Joint Stars 19, ottima opportunità in termini di interoperabilità

Roma, 30 mag 15:10 - (Agenzia Nova) - Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, oggi a Decimomannu, in Sardegna, per la Joint Stars 2019, la più grande esercitazione nazionale. "Le esercitazioni Joint Stars rappresentano da alcuni anni un fondamentale momento di verifica della capacità di risposta dello strumento militare nazionale ai nuovi scenari di crisi, pienamente rispondenti ai criteri di addestramento della Nato. La spiccata connotazione joint, combined e interagenzia della Joint Stars 2019 hanno conferito all'esercitazione una dimensione significativamente più ampia rispetto alle precedenti edizioni, confermando la sua altissima valenza nel più vasto contesto delle maggiori esercitazioni delle Forze armate", ha detto il ministro della Difesa accompagnata dal capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli e dai vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza, ha assistito alla dimostrazione di un evento tattico nell'area addestrativa della base di Decimomannu. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata