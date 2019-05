Difesa: Trenta in Sardegna per Joint Stars 19, ottima opportunità in termini di interoperabilità (2)

- Quest’anno, per la prima volta, l’esercitazione - attività addestrativa di maggiore rilevanza nazionale - oltre a vedere il Comando Operativo di Vertice Interforze (Coi) addestrarsi come Comando Interforze in grado di pianificare e di condurre specifiche attività operative del tipo Small Joint Operations-SJOs/High Intensity, in ambienti caratterizzati dalla minaccia cyber e Chimico Biologico Radioattivo Nucleare (Cbrn), ha visto la partecipazione di personale ed assetti, tra gli altri, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, dell'agenzia Enav (Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo), Vigili del Fuoco e della Croce Rossa. “Abbiamo voluto, in tal modo, conferire alla Joint Stars un carattere spiccatamente interagenzia, inteso cioè a testare e a sviluppare una efficace capacità di intervento, anche in un quadro di cooperazione sinergica con altre articolazioni dello Stato”, ha detto il ministro Trenta. (segue) (Com)