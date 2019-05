Difesa: Trenta in Sardegna per Joint Stars 19, ottima opportunità in termini di interoperabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Attività di questo tipo rispondano pienamente al consolidamento delle capacità dello strumento militare in chiave interforze ed internazionale, oltre che per la prima volta interagenzia” ha sottolineato il Ministro che nel suo intervento ha evidenziato la valenza dell’attività quale appuntamento “irrinunciabili per garantire l’efficienza e l’efficacia delle nostre Forze armate, e come conseguenza, la sicurezza del nostro paese, dei nostri partner ed alleati, nei confronti, di uno spettro della minaccia sempre più, ampio e insidioso”. “La Joint Stars rappresenta da alcuni anni un’eccellente opportunità in termini di interoperabilità, di integrazione, di partecipazione nonché di ottimizzazione di risorse, nella prospettiva di un nostro futuro impiego in operazioni nazionali, multinazionali e di coalizione” ha aggiunto la titolare del Dicastero ricordando inoltre come lo strumento militare debba essere in grado di mettersi al servizio dello Stato per intervenire a supporto del Paese e dei cittadini in tutte le situazioni di crisi e di emergenza. (segue) (Com)