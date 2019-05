Difesa: Trenta in Sardegna per Joint Stars 19, ottima opportunità in termini di interoperabilità (4)

- La Difesa dei prossimi anni, infatti, sarà sempre più uno strumento integrato all’interno di un vasto concetto di “sicurezza collettiva”, parte integrante di una vera e propria “strategia generale di sicurezza nazionale”. “Oggi viviamo in un mondo caratterizzato da crescenti situazioni di instabilità geopolitica che pongono delicati problemi di difesa e di sicurezza, interna e internazionale, uno dei quali riguarda certamente la prevenzione della minaccia cyber” ha spiegato il Ministro che ha posto l’accento sulla necessità di disporre di linee di intervento per migliorare la capacità di gestione e controllo di questo tipo di minaccia, sia in ambito militare sia in ambito civile: “è una necessità imprescindibile per ogni Paese che voglia garantire il massimo grado di sicurezza per i propri cittadini”. La Joint Stars 2019 si articola in due fasi e interessa diverse aree del territorio nazionale: Mar Tirreno, Roma, Taranto, Brindisi, Poggio Renatico, Trapani, Decimomannu, Pisa, Pratica di Mare, Amendola, Sigonella, Grosseto, Licola, poligoni militari della Sardegna. (Com)