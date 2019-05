Aeroporti: a Fiumicino Adr e Hainan Airlines inaugurano nuova tratta Roma-Shenzhen - foto 2

- Il taglio del nastro con Federico Scriboni, Head of Airlines traffic development Aeroporti di Roma, Zheng Hongbo, Corporate party secretary and board chairman Shenzhen airport, Wang Yequan, general manager di Hainan airlines Shenzhen branch, Li Bin, ministro consigliere per Economia e commercio dell'Ambasciata cinese, Yang Bo, direttore dell'Ufficio nazionale del turismo cinese (Rer)