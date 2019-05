Viterbo: Comune, inaugurato parcheggio Fortezze, 80 posti gratuiti a due passi da centro

- "Inaugurato questa mattina il nuovo parcheggio alle Fortezze. Da oggi è possibile sostare gratuitamente. Ottanta posti, di cui tre riservati a disabili ". Così in una nota del Comune di Viterbo. A illustrare i dettagli è l'assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, sul posto insieme al sindaco Giovanni Maria Arena e al consigliere comunale Valter Rinaldo Merli. "L'intervento fa parte di un ampio progetto di riqualificazione dell'intera zona, che passa anche dalle asfaltature del quartiere Carmine – ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini - Il progetto è stato elaborato dalla precedente amministrazione, dall'assessore Ricci in particolare. I lavori sono partiti lo scorso febbraio. Oggi, con tempi piuttosto brevi, possiamo consegnare questo nuovo parcheggio, gratuito, a due passi dal centro. Niente più polvere o fango in caso di pioggia. Abbiamo bonificato una zona. Faremo di tutto per mantenere pulito anche il costone a ridosso del parcheggio, in passato ricettacolo di rifiuti". "Come la precedente amministrazione ha inaugurato buona parte delle opere del progetto Plus – ha sottolineato il sindaco Arena - opere pianificate, avviate e finanziate durante l'amministrazione Marini, ora sta a noi portare a compimento progetti dell'amministrazione Michelini. Può starci la discontinuità politica, ma è necessaria e doverosa per noi la continuità amministrativa, soprattutto per quel che riguarda i finanziamenti ottenuti e il completamento delle opere avviate. E questo parcheggio che oggi inauguriamo rientra tra queste. Molte altre opere pianificate da noi sono partite, altre partiranno. Mi auguro di vederle completate entro la fine del mio mandato. Spero di avere l'onore e la soddisfazione di poter riconsegnare ai viterbesi le ex terme Inps".(Com)