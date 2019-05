Speciale difesa: Arabia Saudita riunisce alla Mecca Lega araba e Ccg per creare fronte unito contro Iran

- La crisi in corso con l’Iran e l’unità dei paesi arabi e musulmani per ridurre le tensioni nella regione del Medio Oriente saranno al centro dei tre vertici di Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Lega araba e Organizzazione della cooperazione islamica che si terranno alla Mecca, in Arabia Saudita, dal 30 al 31 maggio. I vertici del Ccg e della Lega, in programma per oggi, sono stati convocati d’urgenza dal re saudita Salman a seguito dei recenti attacchi con droni armati condotti dai ribelli yemeniti Houthi contro gli impianti petroliferi nel regno e del sabotaggio di quattro navi commerciali, tra cui due petroliere saudite, al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Il 31 maggio, l’Arabia Saudita ospiterà invece la quattordicesima sessione del vertice dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) dal titolo "Vertice della Mecca: Insieme per il futuro". Il summit sarà presieduto dal re Salman e si propone di sviluppare una posizione unitaria su questioni attuali ed eventi nel mondo islamico. Si prevede la partecipazione di 55 capi di Stato, oltre a 390 giornalisti internazionali attesi e 59 emittenti. Come sottolineato dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, la convocazione d’emergenza dei vertici di Ccg e Lega araba è in linea con l’interesse del re saudita a "consultarsi e coordinarsi con i leader dei fratelli membri del Consiglio di cooperazione del Golfo e con i leader dei paesi della Lega araba per tutte le questioni che migliorerebbero la sicurezza e la stabilità la regione. Le tensioni nella regione del Golfo sono aumentate costantemente nelle ultime settimane, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inasprito le sanzioni economiche per colpire ulteriormente la capacità dell’Iran di esportare petrolio e schierato una squadra aeronavale nel Golfo comprendente diverse unità, tra cui la portaerei Uss Abraham Lincoln e bombardieri B52 per contrastare presunte "minacce" iraniane. (Res)