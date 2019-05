Speciale difesa: Tunisia-Libia, portavoce ministero Interno a “Nova”, “la frontiera è stabile ma l’allerta rimane”

- La situazione al confine tra la Tunisia e la Libia è “stabile”, anche se le autorità tunisine “restano vigili” data la “preoccupante situazione” nel paese vicino. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Sofiene Zaag, portavoce del ministero degli Affari interni. Il funzionario tunisino ha negato che in questo periodo vi siano particolari allarmi relativi alla presunta presenza in Libia dell’autoproclamato “califfo” dello Stato islamico, Abu Bakr al Baghdadi, come ipotizzato a inizio maggio dai tabloid inglesi, una voce ventilata ieri anche dal sito web informativo “Jeune Afrique”. Il portavoce del ministero dell’Interno ha spiegato che ai confini tunisino-libici vige comunque lo stato di allerta “come disposto da un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale". Zaag ha tenuto a precisare che il governo tunisino non vuole interferire negli affari della Libia, "ma data la preoccupante situazione dei nostri vicini dobbiamo stare attenti ai confini per evitare il peggio". Lunedì 27 maggio una delegazione del ministero dell’Interno si è recata al confine per valutare la situazione: la missione ha osservato che durante il Ramadan (il mese sacro dei musulmani) la situazione resta stabile e che i movimenti da entrambi i lati della frontiera sono regolari. Il portavoce del dicastero dell’Interno ha sottolineato che per il momento non vi è alcun movimento o segnale che indichi una complicazione della situazione di sicurezza lungo le frontiere. “Tuttavia, le forze di sicurezza restano vigili”, ha precisato il Zaag.Il portavoce del dicastero dell’Interno ha inoltre confermato ad “Agenzia Nova” che il governo della Tunisia - attraverso i suoi apparati di sicurezza, della sanità, degli affari sociali ed economici, in collaborazione con le organizzazioni umanitarie mondiali - sta organizzando incontri per sviluppare una strategia per gestire un eventuale flusso di rifugiati dalla Libia. Secondo Chiara Cavalcanti, associate reporting officer dell’Unhcr con base a Tunisi, le autorità tunisine stanno effettivamente predisponendo una strategia per l’istituzione di un “meccanismo di intervento” in base all’evoluzione del conflitto armato in corso a sud di Tripoli. "L’attuale situazione in Libia è diversa da quella del 2011 e i preparativi saranno adeguati alle condizioni attuali”, ha assicurato a “Nova” la funzionaria dell’organizzazione internazionale. Nel febbraio del 2011, durante l'emergenza rifugiati seguita alla rivolta contro il regime del colonnello Muammar Gheddafi, l’Unhcr insediò a breve distanza da Ras Jedir, la linea di frontiera che apre le porte della Libia, il campo profughi di Shousha, uno dei più grandi di sempre: nei due anni e quattro mesi di operatività il presidio ha ricevuto quasi 3 milioni di persone in fuga dal conflitto in Libia. Cavalcanti ha spiegato che la strategia consiste nell’individuare la posizione del campo profughi, il centro di accoglienza e il tipo di aiuto che verrà concesso agli sfollati. Nei giorni scorsi la stampa tunisina ha ipotizzato che la Tunisia possa ospitare circa 25 mila rifugiati libici. Secondo la Cavalcanti, tuttavia, questa cifra non è stata indicata dall’Unhcr, ma rientra nelle statistiche degli organismi governativi tunisini. (Tut)