Speciale difesa: Emirati-Usa, principe ereditario Al Nahyan riceve consigliere Bolton

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, è stato ricevuto ieri, 29 maggio, dallo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vicecomandante supremo delle Forze armate degli Emirati Arabi Uniti. I colloqui hanno riguardato gli ultimi sviluppi regionali. Bolton e Al Nahyan hanno discusso anche della cooperazione tra Usa ed Emirati, in particolare "degli sforzi per combattere l'estremismo e il terrorismo". (Res)