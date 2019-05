Speciale difesa: Siria, ucciso a Deir ez-Zor ufficiale intelligence Fds

- Haval Hassan, ufficiale dell'intelligence delle Forze democratiche siriane (Fds), è stato ucciso in un agguato nella governatorato di Deir ez-Zor, in Siria orientale. Lo ha riferito la rete di attivisti locali "al Sharqiya 24", precisando che, nella giornata di ieri 29 maggio, ignoti hanno aperto il fuoco contro Hassan, originario di Hasaka, uccidendolo sul colpo. Le Fds sono un gruppo ribelle siriano, formato da curdi e arabi, che combatte contro lo Stato islamico in Siria, con l'appoggio della coalizione internazionale contro il terrorismo guidata dagli Stati Uniti. (Res)