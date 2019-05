Usa-Russia: Trump, Mosca non mi ha aiutato a vincere le elezioni

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la Russia di non aver ricevuto alcun aiuto dalla Russia durante le elezioni presidenziali del 2016. "La Russia non mi ha aiutato a essere eletto. Mi sono fatto eleggere da solo", ha detto Trump nel corso di un briefing alla Casa Bianca. (Was)