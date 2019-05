Milano: al castello una stagione musicale "ad alta compostabilità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plastiche a perdere? No grazie! Saranno bandite nel cartellone di eventi che accompagneranno le serate di tutta la stagione estiva nella corte del Castello Sforzesco: è questo il patto tra il Comune di Milano, organizzatore dell'Estate Sforzesca, e le decine di migliaia di persone attese come pubblico di concerti e spettacoli. Bottigliette, sacchetti e suppellettili di plastica usa-e-getta off limits dunque, e anche i servizi di ristoro, aggiudicati alla cooperativa 'Eventi E Trenta' che opererà nello spazio concerti, si guarderanno dal somministrarne: puro refrigerio, senza contorno di plastica. Le consumazioni saranno invece servite in contenitori fatti di materiali rinnovabili e compostabili, così da poter essere poi conferiti alla raccolta dei rifiuti organici. Parliamo di materiali tradizionali, come la carta e la polpa di cellulosa, ma anche di prodotti della 'chimica verde', ottenuti da materie prime di origine rinnovabile, come il Mater-bi che si usa per confezionare bicchieri, posate e piatti, o l'acido polilattico (PLA), bioplastica perfetta per contenitori trasparenti e rigidi per bibite. Non entreranno nel cortile dell'Estate Sforzesca le bottiglie e bottigliette per acqua minerale, mentre sarà erogata la buona acqua di Milano, liscia o gasata, davvero a chilometro zero. (segue) (Com)