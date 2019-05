Milano: al castello una stagione musicale "ad alta compostabilità" (3)

- La corte del Castello accenderà una luce in più nella mappa degli esercizi pubblici che, ormai a decine, continuano ad entrare nella rete Milano Plastic Free (www.plasticfree.milano.it) sviluppata su impulso e regia dell'Assessorato al Commercio in collaborazione con Legambiente. "Siamo impegnati non solo sul fronte dell'eliminazione della plastica di consumo, ma anche e soprattutto sulla riduzione dell'usa-e-getta – ricorda Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia – Nei grandi eventi estivi come nella movida milanese e nelle feste i contenitori a perdere per bevande e consumazioni non sempre sono evitabili, ma questo non significa che non se ne possa fare un uso responsabile: tenendo il contenitore per la successiva consumazione, evitando l'inutile cannuccia o portandosi la borraccia riempibile da casa, ad esempio". Questi e molti altri i consigli che verranno dispensati al pubblico nel corso della manifestazione. (Com)