Aeroporti: de Carolis (AdR), ancora celebrazioni per Leonardo, oggi chef stellati si ispirano a sue ricette

- Non si può fare a meno di celebrare il genio di Leonardo da Vinci, soprattutto in un aeroporto che porta il suo nome. Ne è convinto l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Ugo de Carolis, che oggi ha partecipato al cooking show stellato organizzato nel molo E dell'aeroporto di Roma Fiumicino per ricordare il genio vinciano. "Un aeroporto - ha spiegato De Carolis - che si chiama Leonardo da Vinci non può fare a meno di festeggiare un anno così importante e così celebrato in tutto il mondo non potevamo non impegnarci anche noi. Abbiamo iniziato le celebrazioni con l'inaugurazione di una mostra con delle riproduzioni delle macchine da volo di Leonardo che stanno destando un altissimo interesse, e oggi abbiamo invitato due chef stellati del territorio di Fiumicino, Pascucci e Usai, e li abbiamo un po' sfidati, gli abbiamo chiesto di ispirarsi a Leonardo e ad alcune ricette che aveva inventato per creare dei piatti ad hoc per i nostri passeggeri. Sono questi i momenti che possono fare la differenza nell'esperienza del viaggio". L'aeroporto Leonardo da Vinci, inoltre, non è nuovo alle presenze di chef stellati: "Abbiamo ristoranti tenuti da chef stellati sia qui nell'area extra-Schengen che alle partenze dei voli nazionali e Schengen e sempre più la nostra offerta gastronomica è ispirata ed è supportata da eccellenze mondiali", ha concluso l'amministratore delegato di AdR.(Ros)