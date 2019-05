Fisco: Pd Campidoglio, battaglia contro tassa assorbenti può essere vinta, aderiamo a manifestazione Onde rosa a Roma

- "La 'battaglia' contro la tassa sugli assorbenti femminili può e deve essere vinta, sarebbe la dimostrazione del rispetto e del riconoscimento di un naturale processo fisiologico del genere femminile che, di certo, le donne non hanno scelto. L'associazione Onde Rosa ne ha fatto una questione di principio 'democratico' lanciando una petizione on line contro la tassa del 22 per cento sugli assorbenti igienici, come fossero beni di lusso. La Tampon Tax è anche per noi una questione di principio. La tassa in Francia, Belgio e Olanda arriva a un massimo del 6 per cento, per questo motivo il gruppo del Pd ha presentato una mozione in Assemblea capitolina, che sarà discussa martedì 4 giugno in aula Giulio Cesare, affinché l'amministrazione comunale si faccia parte attiva presso il Parlamento al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre dal 22 per cento al 4 per cento la tassa sugli assorbenti igienici femminili". Così in una nota del gruppo Pd Campidoglio, che prosegue: "Aderiamo come gruppo alla manifestazione indetta per domani venerdì 31 maggio alle ore 15.30. Saremo presenti al presidio in piazza Montecitorio a fianco di tutte le persone , perché il futuro non è un lusso per nessuno". (Com)