Anas: Ss 36, domani riapertura al transito della carreggiata Nord a Lierna (Lc)

- Anas annuncia in una nota che sono state ultimate le operazioni necessarie alla messa in sicurezza del versante roccioso di Lierna, prospiciente la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”. Domani mattina alle ore 6.00 sarà riaperta al traffico la carreggiata Nord tra Mandello del Lario e Varenna (LC), ma per consentire il ripristino della regolare viabilità, nella notte di oggi sarà eseguito l’intervento tecnico lungo la carreggiata sud, i cui allestimenti sono stati modificati a fine aprile per il transito a doppio senso di marcia. La chiusura della carreggiata Sud è programmata dalle 21.00 di questa sera alle 6.00 di domani nel tratto compreso tra Abbadia Lariana e Bellano con deviazione del traffico sulla provinciale 72. Durante la chiusura i tecnici e le squadre specializzate di Anas ripristineranno la segnaletica orizzontale e verticale lungo l’intero tratto ed eseguiranno il montaggio delle barriere in corrispondenza dei due bypass, lunghi 30 metri ciascuno, e aperti a pochi giorni dall’evento franoso per consentire la modifica della viabilità. (segue) (Com)