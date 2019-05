Anas: Ss 36, domani riapertura al transito della carreggiata Nord a Lierna (Lc) (2)

- La carreggiata nord, chiusa a fine aprile in seguito alla frana di alcuni massi, è rimasta interdetta al transito per consentire la messa in sicurezza dell’ampio versante roccioso. In seguito a un primo disgaggio di circa 40 mc di materiale, eseguito dai rocciatori ad una quota di circa 200 metri sulla pendice, Anas ha avviato il montaggio di una rete paramassi lunga circa 100 metri e alta 5, in grado di resistere all’impatto di rocce di grandi dimensioni. Nel frattempo i tecnici hanno anche effettuato il ripristino della volta della galleria paramassi ‘Scoglio’, lesionata dalla caduta di un masso. È stata infine rimossa la barriera in calcestruzzo di 90 metri posizionata sulla carreggiata Nord, che in caso di nuovi distacchi avrebbe impedito al materiale di raggiungere la carreggiata sud aperta al transito. Ultimati tutti gli interventi previsti, alle ore 6.00 di domani entrambe le carreggiate torneranno regolarmente percorribili senza limitazioni. (Com)