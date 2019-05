Colombia: Corte suprema chiede a presidente Duque di promulgare legge su tribunale speciale per la pace (2)

- Lo scorso 10 marzo il presidente Duque ha annunciato il suo veto a sei articoli della legge istitutiva della Jep, imponendo il suo ritorno alle Camere. “Ho deciso di porre il veto a sei dei 159 articoli della Jep per ragioni di inopportunità e invitato il Congresso a discuterne in modo costruttivo”, ha detto Duque in un discorso alla nazione. In particolare, il capo dello stato obietta che la legge non stabilisce in maniera chiara l’obbligo da parte di chi ha commesso un crimine a risarcire integralmente le vittime. (segue) (Mec)