Colombia: Corte suprema chiede a presidente Duque di promulgare legge su tribunale speciale per la pace (5)

- Anche l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ha lanciato un appello al governo colombiano affinché proceda quanto prima all’attuazione della Jep. Presentando lo scorso 25 marzo i rapporti sulla situazione dei diritti umani in nove paesi, tra cui la Colombia, Bachelet ha incoraggiato “i rami esecutivo e legislativo, così come tutte le altre parti interessate, a discutere e rivedere questi articoli in modo rapido ed esaustivo”. Una rapida decisione “consentirà alla Giurisdizione speciale di operare in modo più indipendente, rafforzando al contempo la sicurezza giuridica per le vittime”, ha detto l’alto commissario. (segue) (Mec)