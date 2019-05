Colombia: Corte suprema chiede a presidente Duque di promulgare legge su tribunale speciale per la pace (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 18 marzo, inoltre, migliaia di persone sono scese nelle strade delle maggiori città colombiane in sostegno della Jep. A Bogotà, riferisce la stampa locale, i manifestanti si sono riuniti in vari punti della città per marciare verso Plaza de Bolívar e manifestare la loro contrarietà al veto posto dal presidente Ivan Duque. Oltre alla capitale, l’opposizione ha convocato manifestazioni anche nelle città di Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali e Cartagena. Tra le persone scese in strada anche Humberto de la Calle, capo negoziatore del governo durante i negoziati con le Farc, Guillermo Rivera e Juan Fernando Cristo, ex ministri dell’Interno durante l’amministrazione di Juan Manuel Santos. Ha partecipato alla manifestazione anche una delegazione del partito Forza alternativa rivoluzionaria del comune (Farc), nata dalle ceneri dell'omonimo gruppo armato. (segue) (Mec)