Roma: De Priamo (Fd'I) su asili nido, da Campidoglio ennesimo pasticcio, a rischio strutture e lavoratori

- "Dal Campidoglio arriva un altro capolavoro a firma 5 Stelle, l'ennesimo pasticcio sulla Multiservizi che dal 19 giugno non potrà più garantire l'assistenza ai nidi e scuole d'infanzia della Capitale perché la giunta grillina ha pensato bene di trasferire la gestione ai municipi, che in fretta e in furia dovranno assegnare in soli 18 giorni i nuovi servizi". Così in una nota Andrea De Priamo, capogruppo Fd'I in Campidoglio. "Una scelta che, oltre a mettere in pericolo i posti di lavoro de dipendenti della Multiservizi - prosegue De Priamo - danneggia migliaia di famiglie romane visto che almeno 500 strutture potrebbero rischiare la chiusura. Dalla sindaca Raggi, la stessa che aveva promesso la stabilizzazione dei lavoratori della Multiservizi e più efficienza nella gestione delle scuole dell'infanzia, un grave danno all'occupazione e all'utenza". (Com)