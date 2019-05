Politecnico di Milano: il premio Nobel Fraser Stoddart ha tenuto la “Natta Lecture”, un onore essere qui

- Si è svolta questa mattina al Politecnico di Milano la 'Natta Lecture' nell'ambito del 'Natta Award' che ogni anno assegna una targa a un professore emerito che si è distinto nel mondo per l'originalità dei suoi studi e delle sue ricerche consentendo agli studenti di poter assistere a una Lectio Magistralis. Il premio, istituito nel 2013 per celebrare il 50esimo anniversario del Premio Nobel a Giulio Natta, quest'anno è stato consegnato a Sir J. Fraser Stoddart, chimico britannico che ha vinto il Premio Nobel per la chimica nel 2016 insieme a Pierre Sauvage e Ben Feringa: "Hanno inventato questa nuova molecola che è una molecola concatenata - ha spiegato a margine della lectio Pierangelo Metrangolo, professore di Fondamenti di chimica per l'elettronica al Politecnico di Milano - hanno lavorato sul legame chimico andando a unire due molecole separate, ma unendole in un legame chimico meccanico come se fossero due anelli, creando una nuova entità. Questo consente di creare macchine moelcolari perché riusciamo a catenare due anelli e farli scorrere in maniera comandata attorno ad un asse proprio come delle ruote". (segue) (Rem)