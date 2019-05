Politecnico di Milano: il premio Nobel Fraser Stoddart ha tenuto la “Natta Lecture”, un onore essere qui (2)

- Le applicazioni di questi studi vanno dalle pompe molecolari ai "computer a livello molecolare, dove ogni molecola è un nanometro - prosegue il professor Metrangolo - quindi la potenza di memoria di un transistor o un chip è enorme. Altra applicazione ad esempio può riguardare le pompe molecolare o delle siringhe che rilasciano farmaci in maniera controllata". Il professor Stoddart ha preparato una Lecture proprio sul lavoro di Natta: "Sono onorato di essere qui e di parlare di qualcuno che quando ero uno studente ha avuto un grande impatto sul mio percorso di studi nella chimica - ha dichiarato a margine del suo seminario Stoddart - poter venire qui tutti questi anni dopo e poter tenere la 'Natta lecture' è un'esperienza davvero toccante, di cui farò tesoro per il resto della mia vita". Il Premio Nobel si è poi rivolto ai 300 studenti presenti in sala con un messaggio: "Non smettete di fare ricerca, fate qualcosa di diverso dal vostro mentore, che vi rappresenti come individui, trovate, fate qualcosa con coraggio anche se la maggior parte delle perone non vi crederanno, prendete un problema difficile, al quale nessuno è riuscito ancora a dare una risposta scientifica soddisfacente e risolvetelo". (Rem)