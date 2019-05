Governo: Salvini, accetto dimissioni Rixi per tutelare lui ed esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, afferma in una nota di ringraziare "Edoardo Rixi per l'incredibile lavoro svolto fino ad ora. Da tempo ho nelle mani le sue dimissioni, che accetto unicamente per tutelare lui e l'attività del governo da attacchi e polemiche senza senso. Oggi stesso lo nomino responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onesta assolute. P.S. Io rispetto le sentenze", prosegue il leader del Carroccio, "e conto su una assoluzione a fine processo, ma trovo incredibile che ci siano spacciatori a piede libero, e sindaci, amministratori e parlamentari accusati o condannati", conclude il titolare del Viminale, "senza uno straccio di prova". (Com)