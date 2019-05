Lavoro: ricerca Acli Roma lancia allarme, "per i giovani è emergenza: 39 per cento dipende da famiglia"

- Il 39,2 per cento dei giovani romani dipende totalmente dal punto di vista economico dalla famiglia di origine, solo il 22,6 per cento è completamente indipendente, mentre il 38,2 per cento si dichiara solo parzialmente indipendente. Questo uno dei dati più rilevanti che emerge dalla ricerca statistica "Lavoro... nonostante tutto, indagine sui giovani romani tra aspirazioni e realtà" presentata oggi presso la Camera di Commercio di Roma e realizzata dalle ACLI Provinciali di Roma con la collaborazione dell'Iref, l'ente di ricerca delle Acli nazionali, nell'ambito di "Generare Futuro", un progetto promosso dalla Ats, costituita dal Forum delle Associazioni Familiari e dalle Acli Provinciali di Roma, e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Il focus, realizzato su un campione di 1.058 ragazzi, tra i 18 anni e i 35 anni, evidenzia che tra gli occupati full-time solo il 46,3 per cento afferma di essere economicamente autonomo, mentre la condizione di semi-dipendenza riguarda ben il 42,8 per cento dei giovani che lavorano. Ovviamente l'indipendenza economica è una condizione maggiormente frequente tra gli over 30 (42,4 per cento). In questa fascia d'età si trova anche un 40 per cento di giovani non ancora emancipatisi dal supporto economico della famiglia. In una grande metropoli come Roma una condizione piuttosto comune è quella degli studenti lavoratori che riguarda il 16 per cento del campione, invece i diplomati che non studiano e non lavorano, gruppo riconducibile alla condizione di Neet, sono il 7,7 per cento. Dal campione emerge poi che il 30,3 per cento dei giovani romani, tra i 18 e i 35 anni, risulta essere inoccupato, il 28,6 per cento lavora saltuariamente, il 41,2 per cento dichiara di essere un lavoratore full-time. (segue) (segue) (Xcol3)