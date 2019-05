Lavoro: ricerca Acli Roma lancia allarme, "per i giovani è emergenza: 39 per cento dipende da famiglia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo quadro non stupisce che la stabilità data dalla continuità economica risulti di gran lunga il bisogno principale per i giovani intervistati con il 46,1 per cento. In seconda battuta si trova la gratificazione personale con il 37 per cento delle preferenze. L'atteggiamento dei giovani nei confronti del lavoro in deroga è di sostanziale accettazione: la consapevolezza che nella propria carriera lavorativa si sarà costretti ad accettare condizioni di impiego penalizzanti rispetto agli altri lavoratori è quasi data per scontata. Il confronto per classi di età evidenzia invece che i giovani-adulti sono maggiormente disposti a forme di sotto-occupazione: tra gli under 20 (41,3 per cento) e gli over 30 (63,9 per cento) ci sono oltre 20 punti percentuali di differenza (sempre considerando la modalità alta dell'indice). Il titolo di studio conseguito non evidenzia correlazioni significative. Al contrario, la condizione lavorativa evidenzia una maggiore disponibilità da parte degli occupati (60,7 per cento) rispetto ai disoccupati (50,2 per cento). Dato molto interessante è che viene meno l'opposizione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale. Il 78,5 per cento degli intervistati si è dichiarato molto o abbastanza d'accordo con l'affermazione "tutti i lavori hanno la stessa dignità", e quasi il 40 per cento del campione afferma come oggi fare il contadino sia un lavoro come un altro e non un lavoro per chi non ha potuto studiare (10,6 per cento) o un modo per evitare la disoccupazione (10 per cento). Coerentemente, poi, il 50,2 per cento del campione si dichiara disponibile ad imparare un lavoro manuale. I dati presentati infine offrono anche un altro spunto, oltre all'equivalenza tra lavoro manuale e intellettuale: il 39,6 per cento degli intervistati è convinto che fare il contadino sia un modo per curare la natura e l'ambiente. (Xcol3)