M5s: Tofalo, con Di Maio ritrovare smalto, da Trenta scelte incomprensibili e non coordinate politicamente

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, al rientro da una visita in Spagna, affida al suo blog una dura disamina del voto europeo che, se conferma da un parte il suo supporto al leader M5s, Luigi Di Maio, dall'altra incita a "ritrovare lo smalto iniziale, combattere chi vorrebbe convincerci dell’inadeguatezza delle nostre idee con l’unico scopo di depotenziare la nostra azione e conservare o accrescere il proprio potere". Tofalo poi dedica anche un passaggio al responsabile del suo dicastero. "Ho cercato per un anno di stare accanto al ministro Trenta e di spiegarle che il nemico non è Salvini, o chissà chi altro - spiega - ma chi, all'interno dell’apparato, vuole continuare ad agire senza l’indirizzo ed il controllo politico, purtroppo, consigliata male, ha deciso di fare valutazioni diverse. Ad oggi - prosegue -, dopo un anno da sottosegretario, gran parte delle informazioni che ricevo per svolgere il mio lavoro non vengono dagli uffici preposti a coordinare le figure di vertice ma da tutte le persone, e vi assicuro che sono tante, che mi hanno riconosciuto come un ragazzo dai valori ben saldi, una persona seria e appassionata che lavora per il bene del paese. Così però è troppo faticoso". (segue) (Rin)