M5s: Tofalo, con Di Maio ritrovare smalto, da Trenta scelte incomprensibili e non coordinate politicamente (2)

- Il sottosegretario quindi allarga lo sguardo ad altri ministeri: "Parlando con altri colleghi, sono venuto a conoscenza che anche in altri ministeri ci sono problematiche affini. Se noi sottosegretari, persone con una lunga storia nelle fila del Movimento (anche da prima che esistesse), dovevamo essere i 'cani da guardia' dei valori, del programma e del metodo, oggi dobbiamo prendere atto che questo compito non può essere portato a termine con successo se non vengono cambiate le modalità di azione. Sono entrato nelle istituzioni - continua Tofalo - per spezzare le catene dei vecchi poteri che ostacolano l’ammodernamento dello Stato e mi sono ritrovato nel mio dicastero ad assistere a incomprensibili scelte, quasi mai coordinate politicamente, che hanno solo rafforzato, a causa di errori grossolani, l’influenza di capi e capetti del passato. Il tutto, purtroppo, a discapito del paese. Ho tenuto duro per un anno. Oggi però, dal momento che in tanti cercano di capitalizzare la fragilità di Luigi per avallare tesi inverosimili e per riposizionarsi sullo scacchiere del 'te l’avevo detto', credo sia il momento giusto di parlare delle vere ragioni che non ci permettono di velocizzare questo processo di cambiamento. La nostra umiltà ci ha fatto pensare di non essere ancora all'altezza di fare scelte impegnative per il paese e abbiamo annacquato alcune battaglie". (segue) (Rin)