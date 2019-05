M5s: Tofalo, con Di Maio ritrovare smalto, da Trenta scelte incomprensibili e non coordinate politicamente (3)

- Ed infine un invito a Di Maio: "Sgravati di qualcuno dei complessi ruoli che hai portato avanti fino ad oggi e traghetta il Movimento verso una nuova consapevolezza (...). Il tuo talento è un’arma a doppio taglio, da un lato ci ha protetto mentre imparavamo a incidere nei meccanismi di gestione della macchina dello Stato, dall'altro ha creato un esercito di presuntuosi robottini giacca e cravatta che hanno perso il senso della missione, non capendo che di Luigi di Maio ce ne è soltanto uno. Basta file alla comunicazione centrale per elemosinare un video di 30 secondi invece di studiare e battete il territorio, basta persone che raccontano la propria giornata dalla colazione alla cena invece di spiegare nel merito il proprio lavoro". Per Tofalo è ora di dire "basta corti dei miracoli, calmieratori, finti statisti e registi televisivi" e sì a "un Luigi Di Maio a briglie sciolte che dedichi il giusto tempo all'ascolto per tornare ad essere il megafono di un’intelligenza collettiva" e al "fratello di mille battaglie Alessandro Di Battista" affinché "si prenda le sue responsabilità nel Movimento, con un ruolo riconosciuto da tutti, per capire cosa stiamo facendo nelle istituzioni e come utilizzare il suo messaggio rivoluzionario, la sua capacità di accendere gli animi e far battere i cuori, per correggere il tiro, quando serve, ma acquisendo la concretezza di chi si scontra ogni giorno con la Realpolitik". (Rin)