Rifiuti: Minnucci (Pd), da Regione Lazio 8mln per capping Cupinoro

- "La Regione Lazio a breve manderà a gara, per un importo di 8 milioni di euro, i lavori per capping e impermeabilizzazione di Cupinoro. Una buona notizia comunicata questa mattina nel corso della Commissione Rifiuti richiesta dal sottoscritto, come confermato in apertura dei lavori dal presidente Cacciatore, per fare chiarezza sullo stato della discarica che dal 2014 non riceve più rifiuti, oltre che per discutere circa l'avviso pubblicato dall'Università Agraria di Bracciano, e poi ritirato, per la realizzazione di un ipotetico impianto di trattamento". Lo ha detto il consigliere della Regione Lazio, Emiliano Minnucci. "Oltre alla sigillatura e impermeabilizzazione di quel famigerato monte di spazzatura che si erge nel territorio compreso tra Bracciano e Cerveteri - aggiunge - la direzione per le politiche ambientali e il ciclo dei rifiuti della Regione Lazio ha garantito inoltre che l'attività di smaltimento del percolato continuerà ad essere svolta con grande attenzione al fine non solo di rispettare a menadito la normativa e tutti i dettami tecnici ma soprattutto per garantire massima trasparenza ai cittadini e la doverosa tutela ambientale. Mi auguro si giunga in tempi brevi a una adeguata soluzione anche per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per la guardiania della zona che, come gli altri, rappresentano temi fondamentali per una gestione oculata e sicura dell'impianto. Gestione che, da quanto riferito, avrà una durata post mortem di 30 anni". (Com)