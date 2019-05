Roma: Casu (Pd), Raggi fugge su mense, oggi in consiglio mozione urgente

- "In piazza al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, e a tantissimi genitori, insieme a Valeria Baglio e Giulia Tempesta, mentre la Raggi fugge e Giampaoletti sceglie di ‘lavarsi le mani’ del futuro delle mense scolastiche". Lo afferma, in una nota, il segretario romano del Pd Andrea Casu. "Il gruppo del Partito democratico presenterà oggi in Consiglio una mozione urgente per garantire la qualità del servizio offerto ai più piccoli cittadini della Capitale e gli attuali livelli occupazionali. Basta tagli sulla pelle dei bambini e dei lavoratori", conclude Casu. (Com)