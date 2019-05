Roma: Baglio-Tempesta (Pd), con i lavoratori delle mense scolastiche, in gioco qualità servizio e 3.000 posti lavoro

- "Oggi le lavoratrici e i lavoratori delle mense scolastiche di Roma, cui va il nostro sostegno e solidarietà, sono in sciopero e manifestano sotto al Campidoglio. Al centro della vertenza la scadenza degli appalti, il futuro occupazionale di 3000 lavoratori e la qualità dei pasti nelle scuole romane. E' grave che la sindaca anziché ascoltarli abbia preferito fuggire da una uscita laterale e che il dg Giampaoletti abbia dichiarato, nell'incontro con i sindacati, che l'amministrazione se ne lava le mani. La giunta M5S ancora una volta si mostra incapace di affrontare i problemi relativi all'efficienza e alla qualità dei servizi erogati dall'amministrazione comunale e fa ricadere sui lavoratori e le famiglie le proprie incapacità". Lo dichiarano in una nota le consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio e Giulia Tempesta. "Il bando voluto dalla giunta Raggi - aggiungono - mette a repentaglio l'occupazione, nega il diritto di sciopero, fissa un prezzo per pasto sotto i livelli di qualità da anni garantita nelle scuole e negli asili nido, fa un passo indietro rispetto alla clausola sociale inserita nel Ccnl del settore, demansiona centinaia di lavoratori e ne esclude degli altri. La sindaca Raggi e l'amministrazione capitolina non possono rimanere indifferenti su una vicenda così delicata. Come Pd capitolino abbiamo partecipato alla manifestazione e presenteremo oggi in consiglio una mozione per chiedere che venga garantita la qualità del servizio offerto ai più piccoli cittadini della Capitale e gli attuali livelli occupazionali".(Com)