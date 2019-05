I fatti del giorno – Europa orientale (4)

- Slovacchia: esponenti locali chiedono dimissioni leader Smer-sd Fico - Diversi dirigenti regionali del partito di governo slovacco Direzione–Socialdemocrazia (Smer-Sd) negano l'esistenza di una "rivolta interna" alla formazione. Lo si legge sul quotidiano "Sme", che nota tuttavia la difficile situazione di Smer-sd all'indomani delle elezioni europee. Alcuni dirigenti e membri locali di Smer-sd in Slovacchia orientale hanno sottoscritto una lettera con la quale chiedono le dimissioni del leader del partito ed ex premier, Robert Fico. Il primo ministro Peter Pellegrini, che i firmatari dell'appello vorrebbero prendesse il posto di Fico, ha ammesso ai giornalisti che Smer-sd sta attraversando una fase complicata e cruciale. "Con le politiche in arrivo, farò del mio meglio perché Smer-sd vinca. Questo richiederà una riforma totale," dice Pellegrini, aggiungendo che, se non dovesse funzionare, non esclude di lasciare l'incarico di capo del governo. Nel frattempo Fico non è ancora apparso in pubblico da quando la fronda interna contro di lui ha pubblicato la lettera. "Sme" riporta che Fico si trova attualmente all'estero. (segue) (Res)