I fatti del giorno – Europa orientale (5)

- Azerbagian: Moody's, Pil crescerà del 3 per cento nel 2019-2020 - Nel 2019 e nel 2020, il Pil dell'Azerbaigian crescerà del 3 per cento all'anno. Lo ha detto Petr Paklin, analista di Moody’s, l’agenzia internazionale di rating nel corso del summit annuale della società a Baku. Secondo Paklin, il settore bancario dell'Azerbaigian ha generato profitti per tre anni consecutivi e questa tendenza continuerà. Secondo l’esperto, le principali banche che generano profitti sono la Banca internazionale dell'Azerbaigian (Iba), Pasha Bank, Kapital Bank e Xalq Bank. Come ha commentato l'analista, il divario tra le principali e le altre banche crescerà, ma l'emissione di prestiti problematici può avere un effetto positivo su alcune banche nazionali. L'analista ha anche notato che l'Azerbaigian è al primo posto nella regione in termini di dollarizzazione dei depositi, ma queste cifre sono in calo e l'Azerbaigian ha cifre medie per quanto riguarda i prestiti in valuta estera. (Res)