RPT-Governo: Salvini incontra Tria, colloquio utile, ora grandi opere e taglio tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Correzione alla fonte testo:Lungo, cordiale, proficuo e costruttivo incontro tra la delegazione economica della Lega e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La riunione, durata circa un’ora e mezza, si è svolta questa mattina al Mef. Presenti, per la Lega, oltre a Matteo Salvini anche Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia, Claudio Borghi, Alberto Bagnai. "E’ stato un colloquio interessante e utile su tutti i temi economici - dice Salvini - abbiamo discusso dell’atteggiamento da tenere nei confronti dell’Europa, della necessità di sbloccare i cantieri e le grandi opere, in generale del rilancio economico del paese. Abbiamo condiviso l’importanza di un atteggiamento comune di tutte le istituzioni ed espresso la soddisfazione per gli importanti segnali di ripresa della nostra economia che deve essere sostenuta da investimenti e taglio delle tasse".(Rin)