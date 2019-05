Telecomunicazioni: Gubitosi, Tim realtà tecnologica più importante in Italia

- Dal punto di vista tecnologico, Tim rappresenta la realtà più importante di questo paese. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’azienda, Luigi Gubitosi, durante la presentazione della Relazione annuale 2019, redatta dal Consiglio dell’Organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete Tim (OdV) presieduto da Maurizio Mensi per introdurre i principali risultati conseguiti nel 2018. “Ci sono ancora alcuni aspetti su cui bisogna lavorare, ma le nostre performance nel quadro dello sviluppo di tecnologie 5G sono tra le più avanzate a livello europeo, e non troppo lontane da quelle di Corea del Sud e Stati Uniti”, ha detto Gubitosi, sottolineando la necessità dell’incessante progresso tecnologico che sta caratterizzando il nostro tempo e che “va sostenuto per continuare a migliorare la vita quotidiana dei cittadini”. (segue) (Ems)