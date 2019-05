Telecomunicazioni: Gubitosi, Tim realtà tecnologica più importante in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato di Tim ha poi elencato una serie di ambiti su cui sarà necessario concentrarsi nel prossimo futuro, per continuare a far sì che l’Italia possa essere competitiva sul piano internazionale in ambito tecnologico. “I nostri prezzi sono tra i più bassi in Europa, e bisogna stare molto attenti a non generare inflazione”, ha affermato Gubitosi, sottolineando quanto sia importante continuare a promuovere la competizione delle aziende italiane. L’Ad ha anche ribadito quanto siano cruciali le attività di ricerca, la cui alta concentrazione in paesi come Cina e Stati Uniti è un fattore sicuramente negativo per il Vecchio Continente. “Bisogna assolutamente sostenere il digitale e la crescita sostenibile, in modo da tutelare azionisti e cittadini: abbiamo una grandissima responsabilità verso questo grande paese, e spero davvero di potervi raccontare risultati e traguardi ancora migliori alla presentazione dell’anno prossimo”, ha concluso Gubitosi. (Ems)