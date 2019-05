Venezuela: Maduro, mesi di "conversazioni private" con opposizioni per arrivare ai contatti di Oslo

- I contatti che esponenti del governo e delle opposizioni hanno tenuto nelle ultime settimane ad Oslo sono stati preceduti da "conversazioni segrete" nel corso dei mesi. Lo ha detto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, alla chiusura del nuovo round di colloqui auspicati dal governo norvegese per trovare una soluzione "costituzionale" alla crisi in atto. "È costato molto arrivare in Norvegia. Ci sono stati mesi di conversazioni private, che devono proseguire prudenti", ha detto Maduro nel corso di una trasmissione radio televisiva a reti unificate. "La strada è quella della comprensione reciproca, dell'accordo e so che ho l'appoggio del popolo", ha aggiunto il presidente che ha quindi esortato il leader oppositore Juan Guaidò ad essere "coraggioso" e dire la verità alla "sua gente", descrivendo l'impegno delle parti a seguire la strada negoziale. In precedenza, Guaidò aveva detto che la presenza della sua delegazione ad Oslo non obbediva a un desiderio di dialogare, ma rispondeva alla chiamata del governo norvegese per ottenere, attraverso "una mediazione", la rinuncia del potere da parte di Maduro. (segue) (Brb)