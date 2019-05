Venezuela: Maduro, mesi di "conversazioni private" con opposizioni per arrivare ai contatti di Oslo (2)

- Il nuovo round di colloqui tra governo e opposizioni auspicato dal governo norvegese si è chiuso mercoledì. Dialoghi, fa sapere il ministero degli Esteri norvegese in una nota, durante i quali le "parti hanno mostrato la loro disponibilità ad andare avanti nella ricerca di una soluzione concordata e costituzionale per il paese, che comprende i temi politici, economici ed elettorali". Al fine di "preservare il processo che permetta di arrivare a risultati", l'esecutivo norvegese chiede ai protagonisti del dialogo "di usare la massima precauzione" e riservatezza "sia nei commenti sia nelle dichiarazioni". La Norvegia, ha chiosato il ministro degli Esteri Ine Eriksen Soreide, "ribadisce il riconoscimento alle parti per gli sforzi compiuti". (segue) (Brb)