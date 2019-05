Scuola: Segre, domani incontrerò professoressa di Palermo colpita da inaccettabili sanzioni e suoi studenti

- La senatrice a vita, Liliana Segre, in una nota informa: "Domani pomeriggio, 31 maggio, incontrerò alle 15:30, nella sala Zuccari di palazzo Giustiniani, la professoressa Rosa Maria Dell'Aria con gli alunni della classe II E e con il preside dell'istituto Vittorio Emanuele III di Palermo. Abbiamo deciso di invitare e incontrare la docente - spiega - oggetto di una incredibile e inaccettabile sanzione per non aver censurato una ricerca dei suoi studenti, non solo in segno di solidarietà e a sostegno della libertà d'insegnamento ma anche per riflettere insieme ai ragazzi di Palermo sul valore e sull'importanza della Memoria, se vogliamo evitare che quello che è successo non molti decenni fa possa ripetersi", conclude la senatrice a vita Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz. (Com)