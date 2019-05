Roma: Raggi, pubblicato accordo quadro triennale su verde orizzontale. Pronti 48 mln in 3 anni

- "Sul verde stiamo facendo un lavoro complessivo. Abbiamo finalmente assegnato le gare giubiliari per verde e orizzontale e verticale (4 e 5 milioni ndr). Inoltre è stato pubblicato l'accordo quadro triennale (2020-21-22) da 48 milioni per il verde orizzontale. E stiamo preparando l'accordo quadro triennale da 60 milioni anche per quello verticale". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa questa mattina presso il casino dell'Orologio di Villa Borghese. Gli accordi quadro per il verde saranno divisi in lotti e hanno lo stesso obiettivo dell'accordo triennale per la manutenzione ordinaria delle strade pubblicato dal Campidoglio nel 2017, e cioè mirano ad avere una gestione ordinata e regolare della manutenzione ordinaria. In questo caso delle piante.(xcol4)