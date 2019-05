Ambiente: bus elettrico gratuito per una settimana a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 31 maggio al 6 giugno 2019, i torinesi potranno provare gratis il prototipo di bus elettrico Aptis, sviluppato dalla Alstom, azienda specializzata nella costruzione di treni, tram e vagoni della metropolitana, con uno storico stabilimento ferroviario a Savigliano (che ha anche prodotto la stella collocata sulla Mole Antonelliana), che per la prima volta ha realizzato un autobus totalmente elettrico a due assi, ispirato alla logica costruttiva dei tram. Il mezzo - presentato stamattina in piazza Palazzo di Città, davanti al Comune, alla presenza della sindaca Appendino, degli assessori Lapietra e Unia e dell’ad di Gtt Foti – ha infatti un’ottima vivibilità interna, con salottino posteriore, prese ricarica USB in ogni posto, due posti per disabili, porte e finestre ampie e un pianale ribassato, anche per favorire l’accesso alle persone con disabilità. (segue) (Rpi)