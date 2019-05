Ambiente: bus elettrico gratuito per una settimana a Torino (2)

- E' stato anche pensato per avere un’elevata manovrabilità nei centri storici cittadini, grazie a quattro ruote sterzanti, che permettono un migliore avvicinamento alla banchina e spazi di parcheggio ridotti. l bus sarà in servizio (gratuitamente) per sette giorni in una nuova tratta sperimentale, da piazza Statuto sino alla Gran Madre. L’azienda – ha spiegato l’a.d. di Alstom Michele Viale – ha già firmato contratti per la fornitura di bus Aptis con le città di Strasburgo e Parigi. Nella produzione di serie, Aptis avrà un’autonomia di 250km e tempi di ricarica in sei ore in deposito (con la possibilità di effettuare ricariche rapide anche ai capolinea). (Rpi)