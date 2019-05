Libri: domani a Firenze la presentazione di "Quello che non ho mai detto" di Rosanna Badalamenti

- Si terrà domani alle 17.30, nella sala Gonfalone a palazzo del Pegaso, a Firenze, la presentazione di “Quello che non ho mai detto”, la prima raccolta di poesie pubblicata da Rosanna Badalamenti ed edita da “I buoni cugini editori”. A portare i saluti ci sarà il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani. Interverranno Giusto Chiaracane, dirigente medico azienda ospedaliera Careggi e Giuseppina Abbate, avvocato e responsabile della sezione fiorentina dell’associazione culturale Vitaliano Brancati, che ha patrocinato l’appuntamento. Seguiranno delle letture di alcuni brani del libro da parte di Francesca Gennuso. La raccolta contiene 57 poesie, in cui il leit motiv è l’amore come sostanza di vita. "Nelle mie poesie – ha spiegato l’autrice – raccolgo pezzi di vita e li metto assieme. Il puzzle però non è mai completo. Dentro di noi il mare è spesso in tempesta. Presi dalla fatica della vita ci perdiamo in angoli spigolosi al centro della nostra anima”. (Ren)