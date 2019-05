Imprese: la francese Lactalis conquista anche parmigiano reggiano e mozzarella di bufala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche uno dei principali produttori di parmigiano reggiano e di mozzarella di bufala campana è passato in mani francesi. Il colosso transalpino Lactalis - che già controlla marchi storici italiani come Parmalat, Galbani, Invernizzi, Vallelata, Locatelli, Cademartori - ha battuto Granarolo e altri gruppi di private equity nella sfida per acquistare l’intero capitale della reggiana Nuova Castelli. Non è stato ufficializzato il valore della transazione, ma la cifra dovrebbe essere di 270 milioni di euro che andranno in gran parte al fondo di investimento inglese Charterhouse Capital Partner che deteneva l’80 per cento delle azioni della Nuova Castelli. (segue) (Rin)