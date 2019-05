Imprese: la francese Lactalis conquista anche parmigiano reggiano e mozzarella di bufala (2)

- Lactalis ingloba così un’azienda che ha 13 siti produttivi in Italia e tre all’estero, impiega un migliaio di dipendenti e nel 2018 ha fatturato 460 milioni di euro, di cui il 70 per cento grazie all’export di prodotti Dop come il parmigiano reggiano, la mozzarella di bufala campana Mandara e il gorgonzola. Una nota diffusa dal gruppo francese sottolinea che con questa operazione Lactalis “rafforza la sua leadership nella distribuzione dei formaggi italiani Dop sui mercati internazionali, dove è già protagonista con una presenza commerciale e distributiva in oltre 140 paesi”. L’operazione - in cui Charterhouse è stata affiancata da Credit Agricole Cib come advisor finanziario - è soggetta adesso alle approvazioni delle competenti autorità regolamentari. (segue) (Rin)