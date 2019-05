Imprese: la francese Lactalis conquista anche parmigiano reggiano e mozzarella di bufala (3)

- Tra le prime reazioni preoccupate per i riflessi della nuova operazione francese in Italia, quella del presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. “Vigileremo su un blitz che potrebbe cambiare gli equilibri di mercato, mettere a rischio la competitività del sistema produttivo nazionale e aprire le porte alla delocalizzazione, come già purtroppo è avvenuto con la Parmalat”, ha detto Prandini. Da parte sua, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha detto che "consegnare ai francesi, nostri concorrenti, la distribuzione dei formaggi italiani e del parmigiano reggiano, è una operazione suicida per noi” e ha definito “sconcertante il silenzio e l'immobilismo del governo italiano. (Rin)